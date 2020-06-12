陸港澳僑等境外生遲遲無法回台，各界都在等中央一聲令下。國民黨立委林奕華表示，面對境外生返台事宜，教育部與疫情指揮中心一直是互踢皮球，事情到今天仍沒有結果，如此不只傷及學生受教權，我國高教國際聲譽同樣受損，無法理解政府為何無法裁定，「所有境外生回不來，難道是簡化成只有陸生嗎？只是意識型態在作祟？」

林奕華說，農曆年後到現在，不少境外學生都來向她陳情，盼求協助，當中還包還有兩名陸生，則是在農曆年後都沒有返回大陸，也沒有在疫區，卻因為身分問題，到現在都無法回台灣念書，「是否又是意識型態在作祟？」

林奕華提到，境外生無法回台繼續學業，問題繁雜，首當其中除了應屆畢業生，如果無法如時取得畢業證書，下一個階段的求職與求學都難以繼續，還有在外租房等現實條件都無法解決。

林奕華認為，面對境外生問題，教育部應當一間扛起來解決，但是卻又推給指揮中心，到今天沒有答案，「所有境外生回不來，難道是簡化成只有陸生嗎？」但各所大學都在等待，防疫能量與空間也都完備，只盼政府一聲令下，便可讓境外生回來念書。

至於現階段已進入各國學生選擇就學國家地區的時間，林奕華並指出，如果等不到政策決定，境外生勢必會轉往其他國家地區就學，而我國沒有國際生，大學排名也會受到影響。她盼政府能基於受教權保障的想法，也必須維持我國高教的國際競爭力，「境外生回台時間不能再拖了，不要再讓各大學與校長們不知所措。」

(旺報 )