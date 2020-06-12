高雄市長韓國瑜被以93萬多張選票罷免後，11日在高雄市鳳山行政中心辦音樂會，向支持者道別。名嘴李正皓表示，天上掉來一把槍給他撿，這是民進黨內鬥時丟的，萬一韓國瑜提起罷免無效，楊明州代理市長3個月變2年，那就尷尬了。

李正皓在談話性節目《關鍵時刻》中表示，對韓國瑜來說，韓粉沒有散，他的力氣就沒有散，所以江啟臣看到這個道別音樂會應會怕翻，因江啟臣要人沒人、要錢沒錢、要江湖地位沒江湖地位。韓國瑜這場活動很清楚，就是撂人來給他看，在最低潮的時候，一支穿雲箭，還是把道別會場地塞滿了，空拍圖看下去都是韓粉。

李正皓直指，天上掉來一把槍給韓國瑜撿，就是民進黨丟的，民進黨現在在內鬥，在爭代理黨主席。現在新派楊明州上任，若楊明州上任時，韓國瑜翻臉不認人，要再提起罷免無效，假如韓國瑜明天說，因為大家的支持、大家的勸進，他認為是不公不義的罷免，要提起罷免無效之訴，那楊明州位置就尷尬了，因為他原本想代理3個月，一不小心代理變2年，變很大的缺，民進黨會不會爭？若民進黨內部一亂，韓國瑜還是英雄，國民黨現在是看誰能讓民進黨亂，國民黨的人就支持誰。

李正皓表示，我們講樹倒猢猻散，但如今猢猻沒有散、樹也沒有倒，那些國民黨高雄市議員都是馬上要選舉，11日韓國瑜道別會，為什麼他們站在韓國瑜旁邊？那是因為他們很清楚，韓粉的威力，還是足以讓多席次的議員當選。另外一個對比畫面，國民黨主席江啟臣去高雄市黨部開記者會時。一字排開，高雄市的黨公職都沒有看到，這就很清楚，人撂不撂得出來，這些都是江湖上的實力原則。

(中時電子報)