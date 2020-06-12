甫於今（12）日中午開賣的台北君悅酒店「勁夏購物節」銷售告捷，為此君悅酒店再加碼推出住房優惠專案，即日起到6月14日（日）晚間9時止，驚爆52小時快閃開賣每張5,399元的一泊二食住宿券（週五六日入住須加1,000元），除了入住融合東方禪意與西方明快設計風格的君悅客房及翌日自助早餐外，更可於網路票選人氣冠軍的「凱菲屋」或以精緻和風美饌聞名的「彩日本料理」兩間吃到飽餐廳中，擇一享用星級廚藝團隊精心準備的雙人自助午餐或晚餐。

台北君悅酒店「勁夏購物節」集結館內兩間超人氣自助餐廳「凱菲屋」與「彩日本料理」，還有以粵式佳餚聞名的「漂亮廣式海鮮餐廳」，共同推出最低51折起的超殺優惠振興買氣。並於開賣日起至6月21日（日），精選餐券買5送1，6月22日（一）起至7月5日（日）止，精選餐券買10送1的滿額加贈禮。

平假日適用的凱菲屋超值聯合優惠券套票（全套10張加贈券1張），原價28,512元，特價14,500元，約51折。平假日適用的彩日本料理午晚間自助餐套票（全套5張加贈券1張）原價20,856元，特價13,000元，約62折。平假日適用的漂亮廣式海鮮餐廳─黃金片皮燒全鵝歡享四人餐券，原價7,260元，特價4,600元，約63折。（餐券效期至2020年12月30日止，贈券效期至2020年9月30日止）。

(工商 )