台股本周各產業類股漲跌互見，以汽車類指數上漲7.83％最強勢，觀光類指數下跌4.32％最弱勢。康和投顧預期下周指數將在11,000～11,600點區間震盪，下周看好六大題材類股，包含：晶圓代工股、半導體設備材料股、PCB股、塑化股、自行車股、運動成衣股等。
康和投顧分析指出，彙整近期三項國際利多因素，包含：
1.6月FOMC會議之點陣圖顯示美國趨近零利率之貨幣政策將至少延續至2022年底，預期短中期美國將維持目前之寬鬆貨幣政策，市場資金充沛且流動性無虞，有利於美股後續持續盤堅之偏多預期。
2.美國上周初領失業金人數由189.7萬降至154.2萬，低於預期的155萬人，連續10周下降；連續請領失業金人數亦由2,126.8萬人降至2,092.9萬人，顯示短期經濟數據持續往正向發展不變。
3.美國FAANG及雲端概念股領軍帶動，代表科技股之那斯達克指數率先突圍、創下歷史新高紀錄，有機會持續帶動台股電子族群連動上漲。
(工商 )
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