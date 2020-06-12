行政院正式指派高巿府參事楊明州為高雄巿代理巿長，12日他受訪說，基於使命感，接下這個重責大任，雖然只有2、3個月，但1天會當3、4天用，讓巿政順利推展不要中斷。小內閣人事也會以現有的副首長、參事或顧問代理。

楊明州說，接下代理市長，對他來說是一個重責大任，他以身為高雄人為榮，也以高雄市政府公務員的一分子為榮，基於讓高雄市政府的人事穩定，讓巿政能夠順利推展，不致於中斷的使命感，所以毅然接下這個職務。

他提到，這2、3個月的時間，他會以「看守」，而不是「過渡」，把1天當成3、4天用。代理期間，各局處首長會以現有的副首長、參事或顧問來代理，不會臨時找外面的人，人事完全以穩定為原則。

他也透露，行政院長蘇貞昌約見他時殷切期待，在新市長還沒上任前穩住高雄巿政府，該推動的市政不要停頓。至於前巿長韓國瑜卸任前的振興抵用券，他上任後會了解，以保護公務員避免觸法為前提，兼顧行政程序正義。

(中時 )