交通警察大隊警務員謝明翰規畫桃園燈會、地景藝術節、國際演唱會等交通疏導規畫勤務，深獲民眾肯定。（賴佑維攝）

桃園市警察局12日慶祝警察節，也邀請曾參加小小警察體驗營的小朋友，穿上小小制服一起同歡。（賴佑維攝）

桃園警分局員警徐盛揚去年4月偵破槍砲、職業大賭場、毒品案，獲選全國模範警察。另外交通大隊巡官警務員謝明翰規畫演唱會、燈會、地景藝術節等交通疏導得宜，也獲模範警察。桃園市長鄭文燦稱讚，警察維護治安，讓民眾安居樂業。

桃園市警察局12日慶祝警察節，頒發模範警察等獎座，總計136人受獎。此外也邀請過去參加小小警察體驗營的小朋友，穿上小小制服一起同歡，代表「回娘家」一起慶祝警察節。

徐盛揚去年4月查緝辜姓男子，起初1把手槍、9發子彈，又破獲職業大賭場，一口氣逮了66名賭客。徐說，該職業大賭場屬於流動性質，他不眠不休調閱天羅地網，並分析行車軌跡，才掌握住該賭場載運賭客交通車班表，順利偵破。另外1名陳姓藥頭他也跟監半年，除了掌握事證，也積極擴大追查，除了逮捕藥頭，他下游6名藥頭也一起破獲。2017年至去年，總共記5大功，也獲得全國模範警察。

此外交通警察大隊警務員謝明翰在2009年踏入警界，他說，高中時對於警察偵破刑案很有興趣，因此決定就讀警察大學，後來分發到交大服務，發現交通疏導也另有一番挑戰。曾經負責桃園燈會、地景藝術節、國際演唱會等交通疏導規畫勤務，深獲民眾肯定。

此外蘆竹警分局員警也自拍影片，抒發基層心聲，員警們說，目前警察節只有紀念意義，更希望能如同勞動節、軍人節，有實質的放假。

(中時 )