台中捷運綠線將於今年底正式營運，近來捷運公司積極測試，截至12日凌晨止，捷運綠線穩定性測試已達7天連續穩定測試成功，台中捷運公司強調，原本預定地測試期程為2個月完成，而在場商、台北市府捷運工程局與中捷公司共同努力下，提前於第18日達標，接下來將請台中市府初勘。

根據「大眾捷運系統履勘作業要點」規定，台中捷運公司從5月25日開始進行穩定性測試，中捷強調，這段時間雖歷經地震、連續多日降雨，中捷綠線仍於12日凌晨0點35分通過連續7天的穩定性測試，包括系統可用度、平均列車妥善率、系統啟動、發車情形、無人駕駛系統等都符合要求。

台中捷運公司董事長林志盈表示，中捷每天在官網、臉書粉絲團公開穩定性測試的數據，一切過程都公開透明；根據以往的經驗，為能徹底發現問題並研商改善，連續7天穩定性測試約需1至2個月才能達標。

林志盈強調，目前中捷已提前完成連續7天穩定性測試，接下來就要報請中市府初履勘，要在所有系統安全無虞的情況下，讓中捷在今年底順利通車。

(中時 )