「菸蒂投票箱」，讓菸蒂集中。（王志偉攝）

水利署第九河川局在花蓮南北濱海堤淨灘淨堤，常撿了很多菸蒂，因菸蒂不會自然分解，對環境造成長久污染，讓環保志工非常氣憤。九河川仿效英國環境組織，將垃圾桶設計為一種「投票箱」，讓吸菸族可藉由煙頭來投票表達自己的意見，海岸沿線設3個投票箱，堆積許多菸蒂，在網路引發討論，但的確收到效果。

對抽菸族，抽完菸隨手丟棄是再簡單、自然不過的事，這也導致菸蒂成了最常被亂扔的廢棄物。連結花蓮、吉安兩地南北公園與化仁海提，經九河局整治後成大眾觀海遊憩區，環保志工淨灘後，發現垃圾最多就是菸蒂，小小一根「菸屁股」，造成環境重大傷害。

第九河川局長謝明昌說，菸蒂濾嘴，成分主要為醋酸纖維素、石棉纖維等，自然生物降解所需的時間非常久，危害海洋生態。在網路發現，在英國有關心環境議題的非營利組織想出來，在易抽煙場所設計「投票箱遊戲」的菸蒂垃圾桶，「你比較喜歡七星潭或南濱？」並貼心設置熄菸處，熄滅香菸後將菸蒂投入你認為的票桶裡面，發現成效不錯，大約2個月，「菸蒂票桶」即累積大量菸蒂。

花蓮地方臉書社團po出這個訊息，「用菸蒂投票」引發討論，不過謝明昌說，有別於以往制式看板，有民眾加入討論，也是增加曝光宣傳的機會。前期先設置了3個，未來也研擬加入議題pk方式，或可愛的投票遊戲，增加吸菸族熄菸後「菸蒂投票」，也呼籲不要再把菸蒂亂丟地面或海灘。

(中時 )