朝陽科大校長鄭道明(左二)與千手數位科技董事長鄭凱修(右二)簽訂產學合作備忘錄。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

看好電商平台與網紅直播未來趨勢，朝陽科技大學創新育成中心攜手新創廠商千手數位科技公司，將共同建置「星媒體創業學院」，培育新一代電商與網紅直播創業人才，雙方12日簽署投資協議及產學合作備忘錄，盼藉此拓展電商商機。

在台中市府經發局產業發展科長許瓊華等人見證下，朝陽科大校長鄭道明、千手數位科技創辦人鄭凱修代表雙方簽訂備忘錄。鄭道明指出，鄭凱修擁有豐富的電視節目製作及電商直播平台開發資歷，他以一站式聚合平台為主要服務業務，符合時代潮流。

千手數位科技獲TI台灣孵化器（基金）領投天使輪資金新台幣1000萬元資金挹注，台灣孵化器執行長林謙表示，希望將千手數位科技打造為穩健高成長的新創。鄭凱修則感謝朝陽科大育成中心、TI台灣孵化器的輔導與協助，他說，未來將持續以一站式聚合直播平台及「星媒體創業學院」培育更多專業網紅人才。

朝陽科大副產合長兼創新育成中心主任劉素娟指出，千手數位科技統合國內外重點直播平台，讓使用者在快速獲得資訊的同時，也能享有各大直播平台服務。鄭道明強調，雙方合作後，盼共同培育務實致用人才，朝陽育成中心也將挹注培育資源與能量，輔導千首公司後續的業務拓展。

(中時 )