畢業生6月準備踏入職場，但今年受到疫情衝擊就業市場，尋職備受考驗，勞動力發展署中彰投分署台中訓練場，為協助青年打造就業即戰力，特別推出青年專班，每班次招訓20人次，訓練費用全額由政府補助，去年訓後就業率達100％，還未結訓，很多業界先來搶人。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，青年專班開班前經過相關產業就業市場需求調查，規畫符合業界用人需求的訓練課程，課程設計有8成以上都是實作課程，由資深訓練師帶領學員，以一人一機方式進行密集實作訓練，提升青年朋友的技術職能及實作能力。

結訓後能無縫接軌職場，以去年開辦的2班次青年專班，學員訓後滿意度達92％，訓後就業率更達100％，訓練成效良好。

林淑媛指出，該專班以29歲以下適訓青年優先錄取，如有招生未足額時，會開放最多30％的參訓名額給一般失業民眾，訓練期間如為外縣市及台中市偏遠地區的參訓民眾，提供住宿，參訓者全程免費參訓，訓後輔導就業。

此外，參訓者如屬於《就業保險法》或《就業促進實施辦法、所列特定對象身分者，參訓期間可申領職業訓練生活津貼，減輕學員經濟壓力，安心參訓。

(中時 )