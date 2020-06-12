警察節將屆，內政部長徐國勇12日特地到台北市警察局刑事警察大隊、松山、信義分局等單位，關懷歷年因公受傷的員警，並致贈慰問品及慰問金，叮囑受傷員警要持續注意身體健康外，每位員警都應注意執勤安全。

徐國勇慰勉的員警包括市刑大小隊長劉旺德、松山分局員警何信明、信義分局員警陳財益等員，其中，劉旺德1989年7月31日執行勤務盤查可疑人等時，遭嫌犯槍擊受傷導致下半身癱瘓；何信明1994年7月26日因圍捕人犯遭嫌犯槍擊受傷，導致胸部以下癱瘓；陳財益2000年7月1日執行巡邏勤務發現未懸掛號牌機車，追緝中發生交通事故，致下半身癱瘓，經休養半年後重回工作崗位，在信義分局警備隊服務迄今。

徐國勇到信義分局慰問陳財益時，現亦在信義分局五分埔派出所服務的陳員長子陳冠廷，除以同仁身分外，更以警眷身分一同參與活動。

陳冠廷警專第30期畢業，因年幼時就常陪同父母進出信義分局，從小看著父親從事警察工作，即使因公受傷，卻仍持續於崗位上戮力從公，遂立志追隨父親腳步，成為人民保姆，承繼父親犧牲奉獻的志業，並一同持續為維護社會治安而努力。

(中時 )