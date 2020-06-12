台南市警局12日舉行警察節慶祝大會，台南市長黃偉哲親自出席頒獎表揚模範警察、績優人員。（劉秀芬攝）

台南市警局12日舉行警察節慶祝大會，台南市長黃偉哲親自出席頒獎表揚模範警察、績優人員，更致贈550份「台南英雄麵」，期許警政團隊在治安、交通各方面，能「全麵領先、麵麵俱到」；台南市議長郭信良也代表市議會頒贈30萬元慰問金、52萬元破案獎金。

黃偉哲表示，自春節以來，防疫期間警察工作不因防疫而鬆懈，不僅犯罪率下降，交通、治安成效更是有目共睹，各位都是人民的英雄，也是台南之光。黃偉哲也向警眷致上最高的敬意與謝意，因為警眷無私的把另一半奉獻給台南市，才能維護台南良好的治安。

郭信良則表示，警察工作包羅萬象，有時費盡心力處理後，往往只獲得1句謝謝，還可能會「公親變事主」，台南市最近有位檢舉達人，已對員警提告達288件，儘管員警心裡很不是滋味，但當檢舉達人到派出所報案時，員警還是要以禮相待。

郭信良也提醒員警，注意自己的身體健康，才能有效維護治安，「國家有你真好、社會有你真好、台南有你會更好。」

警察局長周幼偉表示，為發揮警察人員博愛精神，並響應6月14日世界捐血人日，市警局於警察節期間，將舉辦系列捐血活動，邀請全體警察同仁共襄盛舉，現場並舉行犯罪預防宣導活動，結合在地店家發贈宣導禮品，型塑警察同仁健康活力形象。

(中時 )