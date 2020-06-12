台聚（1304）12日召開股東會，集團近年最大投資「古雷一貫布局」今年初完成基礎設計工作，年底園區PP（聚丙烯）率先投產，可視為跨入石化上游原料重要里程碑。董事長吳亦圭表示，集團過去都從事中下游塑化衍生物製造，因台灣環保、投資受限等因素苦無機會跨足上游原料供應；如今，古雷產能讓原料乙烯供應更加多元化，提振長期營運動能支援。

吳亦圭說，古雷投產後若有剩餘乙烯產能，可運回台灣作為原料，存放近期投資高雄洲際碼頭二期4萬噸儲槽中，也可儲存美國外銷乙烯，增添原料供應多元與平衡成本等調整機制。尤其，古雷規劃產品中的SM、PP是新切入領域，前者可就近供應台達化（1309）中山廠，後者則可支援中長期高值化應用發展。

新冠肺炎疫情衝擊、產油國減產，國際油價震盪起伏。吳亦圭認為，今年原料急劇波動，庫存水位不宜過高，並靈活調配供貨客戶，方能降低原料波動風險。下半年疫情變數仍難臆測，惟公司著手產品差異化漸收成效，大陸疫情獲得控制也對區域經濟復甦有助力。

台聚集團參與的古雷石化一貫投資，由中方與台方各持股5成，總投資額約人民幣303.9億元，台聚預估投入80億元、亞聚投入60億元，佈局項目包括乙烯、丙烯及丁二烯、EVA、環氧乙烷（EO）、乙二醇（EG）等產銷業務。目前長週期設備訂購完成率已達100％、次長週期設備訂購完成率已達99％以上，項目總體進展已達六成以上；首波PP投產約在年底，初期丙烯原料會採用進口，乙烯等產線預計明年8月投產。

(工商 )