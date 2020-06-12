教育部認定《國語日報》屬於政府捐助的財團法人，因此下令修正捐助章程及改選董事，《國語日報》提訴願遭駁回後，提起行政訴訟，案經台北高等行政法院審理後，判決教育部敗訴，需撤銷訴願決定及原處分。

教育部於2017年9月5日認定《國語日報》為政府捐助的財團法人，並以法人主管機關立場，要求《國語日報》必須修正捐助章程、改選董事，對此，《國語日報》不服提訴願，遭駁回後提起行政訴訟。

《國語日報》主張，該報社於1960年2月17日由《國語日報》公司全體股東共同捐助成立，當時並未有超過財產總額之50%來自於政府、公營事業、公法人捐助，並非政府捐助成立的財團法人。

台北高等行政法院認為，《國語日報》成立時確實未有超過財產總額之50%來自於政府，因此鎮非政府捐助的財團法人，判決撤銷訴願決定與原處分，全案仍可上訴最高行政法院。

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(中時電子報)