儘管新冠肺炎對於房市景氣出現負面影響，但土地交易仍領跑整個不動產市場，依據信義全球資產公司統計，截至今年5月底上市公司在台中市的土地交易金額來到158億元，躍升土地交易第二熱區，且下半年不少公司也都持續有購地計畫，相關業者將持續看好台中土地買氣。

台中土地近幾年持續受到建商、壽險關注，截至5月底台中土地交易金額已突破100億元，且建商回購率高，舉例來說，投資佔比最高的興富發，近五年札下323億元購置台中土地，尤以七期重劃區占最大宗。

另外，壽險業則是將目光放在台中商用不動產市場，像是國泰人壽2018年以76.64億元買下西屯區土地，日後將規劃興建複合式商場，包括飯店、商場及商辦。其他上市櫃公司包括：遠雄、總太、坤悦、富旺等也都在台中有獵地計劃。

資料來源:信義全球資產統整

信義全球資產公司中區營業部經理張現傑指出，受到疫情干擾，全球金融市場不確定性猶存，對於滿手現金的壽險業及建來說，投資土地再適合不過，而台中更是受惠於重畫區開發政策，土地選擇性高，吸引大型企業爭相插旗。

張現傑進一步表示，台中有中科、精科、台中工業區等產業園區，不僅吸引高科技人口進駐，也成為高級進口車商投資熱點，像是今年汎德永業以4.99億元買下西屯區土地，未來將規劃興建展示服務中心，而包括藍寶堅尼、Jaguar Land Rover等也看準台中市場，砸下重金興建旗艦中心。

除此之外，張現傑也提到，台中還有旅次成長、產業聚落等利多，帶動壽險業者和建商前來獵地，其中壽險業投資以總部及複合式大樓收益型為主，而科技傳產則著重在購買工業區廠房。

台灣房屋智庫經理陳炳辰則指出，台中是六都內重大建設較多的直轄市，且因重畫區政策可利用的土地多，因此近年除了住宅大樓交易火熱外，整體商辦市場也蠢蠢欲動，引起金融壽險業興趣，加上七期土地屢創高價，也可望一舉拉生台中土地交易水位，未來持續看好。

(中時電子報)