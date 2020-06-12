高市樹德科大設計學院12日成立「美髮設計與經營學程」，由副校長嚴大國、設計學院院長周伯丞、美髮設計與經營學程暨流行設計系主任郭哲賓等人共同主持開幕剪綵儀式，嚴大國勉勵全校師生，讓這門精實的課程與設備未來能夠培育出優秀人才。

樹德科大因應美容、美髮業人力長期供給不足，希望能夠培養產業需求的設計師，讓台灣美容美髮產業鍊能向上提升，並為台灣相關產業結構更臻完整。

嚴大國表示，美髮學程提供的不只是解決人力需求，希望大家在成功與失敗中累積經驗，以符合現代需求。

郭哲賓說，台灣人民所得及生活品質提高，越來越重視「美」的追求，因應這股美髮美容產業「質」與「量」的需求，力邀傑出校友OMC美髮競賽訓練教師唐宥紾，及在OMC世界盃獲5面金牌的曾明豪2位校友回校任教，期待老師指導慕名而來的同學，給予滿滿的收穫，讓同學成為未來美髮美容產業需求的人才。

樹德科大指出，美髮設計經營學程目的在落實以「業師教學」為目標，專注在培養美容美髮美業具備「專業技術」、「美感」、「經營管理人才」的高階美容美髮人才，讓學生未來進入職涯立即成為業界愛用人才。

(中時 )