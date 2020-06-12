今年黑鮪魚大豐收，漁業署攜手中華美食交流協會推出「2020鮪隨而來」料理大賞，邀請名廚現場表演鮪魚刀工秀。（潘建志攝）

今年黑鮪魚大豐收，不過受疫情影響，鮪魚價格腰斬，漁民欲哭無淚。漁業署攜手中華美食交流協會推出「2020鮪隨而來」料理大賞，邀請民眾享用防疫新生活的鮪魚大餐。漁業署表示，鮪魚營養豐富，今年價格比往年便宜，是大啖鮪魚好時機。

據統計，東港今年迄今已捕獲2709尾黑鮪魚，是去年1252尾的2倍多；不過因魚貨量增加，加上疫情影響出口，價格暴跌。東港區漁會總幹事林漢丑說，往年拍賣價每公斤600元左右，今年只剩下350元至380元，幾乎腰斬。

為了促銷鮪魚，漁業署與中華美食交流協會合作，動員旗下近500家連鎖餐廳業者，邀請全台各地逾百位名廚，加上外送平台，一起力挺台灣漁民，在疫情大解封後推廣鮪魚料理，12日在東港區漁會舉辦記者會。

現場邀請名廚「庖丁解魚」，施展鮪魚刀工秀，只見一尾碩大的黃鰭鮪在名廚刀下，變成為一片片可口的生魚片。現場也有各式鮪魚料理美食，包括炸鮪魚條、芒果千島鮪魚、噴香八味鮪魚卷、鮮露腐衣鮪魚排、醬燒香蔥鮪魚包等，讓人食指大動。

東港佳珍海產餐廳老闆蕭受發說，疫情趨緩後餐廳生意好很多，現平日客人絡繹不絕，尤其是衛福部長陳時中到屏東時餐廳推出的「部長餐」，如今受到消費者青睞，不過因使用到鮪魚眼邊肉、三角肉、食道等食材都很稀少，一天限量30份，供不應求。

(中時 )