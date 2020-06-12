大陸外交部發言人華春瑩6月12日在例行記者會上表示，考慮到美國是當前全球疫情最嚴重的國家，中方呼籲美方邀請或者同意安排世衛組織專家在適當的時候赴美國展開考察，給國際社會的關切來個交代。

大陸外交部記者會上有媒體提問稱，美使領館推特帳號轉發美國務卿蓬佩奧表態稱，美國和120多個國家支持調查新冠肺炎來源，讓大陸就世衛大會5月19日的決議給個交代。但是，美國並沒有共提世衛大會題為「Covid-19 Response」的決議，並對決議本身做出諸多保留。請問中方對此有何評論？

發言人華春瑩回應稱，第73屆世衛大會於5月19日協商一致通過了應對新冠肺炎疫情的決議，決議明確認可和支援世衛組織發揮關鍵領導作用，呼籲會員國防止歧視和汙名化做法，打擊錯誤虛假資訊，在研發診斷工具、診療方法、藥物以及疫苗，病毒動物源頭等領域加強合作，並且適時對世衛組織以及應對疫情工作進行評估。

華春瑩指出，中國同144個國家一道，是決議草案的共同的提案國，但是美國等少數國家並沒有參加決議的共提，美國甚至對決議的內容作出諸多保留。現在美方擺出一副非常積極熱心的樣子，充分顯示了美方對於多邊機構和國際共識「合則用，不合則棄」的雙重標準。

華春瑩稱，中方將繼續同國際社會的絕大多數國家一道，堅定的支援世衛組織的工作。中方對於國際科學界開展病毒溯源科研合作始終持著開放的態度，支援本著專業性、公正性和建設性的原則，在世衛組織的主導下，讓科學家和醫學專家在全球範圍內進行考察研究。

華春瑩強調，「考慮到美國是當前全球疫情最嚴重的國家，我們呼籲美方為了本國人民的生命安全和健康，以及世界公共衛生安全，也能加強同世衛組織的合作，邀請或者同意安排世衛組織專家在適當的時候赴美國展開考察，也給國際社會的關切來個交代。」

(中時電子報)