高雄市長韓國瑜遭罷免後，中選會今天宣布將在6月20日至24日受理候選人登記申請，訂於8月15日投票。對此，國民黨團質疑，中選會刻意提前1個月，明顯是為了民進黨候選人量身訂做，護航陳其邁直攻高雄市長大位，壓縮在野黨準備時間，完全私心自用，中選會淪「忠犬會」，已經變成「助邁國家隊」。

國民黨團表示，高雄市長補選不應該倉促進行，中選會為了當民進黨的忠犬，壓縮了一個月在野黨準備時間，也壓縮了高雄市民選擇的空間，讓陳其邁以外的候選人「來不及準備，比賽就結束了」，中選會已完全喪失獨立機關應有的客觀中立，公然成為民進黨的「助邁國家隊」。這是民進黨給台灣的「進步價值」？

針對中選會提出「選務量能」及「疫情狀況」等理由作為決議在8月15日投票的原因，國民黨團質疑，若因「疫情狀況」應該延長補選時程才對，中選會枱面上的理由，過於遷強讓人無法接受。

國民黨團認為依照中選會的規劃時程，顯然有「3個陽謀」，包含壓縮在野黨準備時間、壓縮在野黨候選人宣傳時間與壓縮在野黨候選人提出政見時間。

(中時 )