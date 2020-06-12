高市梓官國小與懋霆工程顧問有限公司「eMoo團隊」合作，設計「VR實景防災體驗課程」，利用科技創造防災教育新體驗，讓小三至小六學生透過VR實景模擬遊戲，學習到正確防災知識，即便遭遇地震等天然災害發生時，仍能正確應變，達到減傷及減災。

小學生們體驗過「VR實景防災體驗課程」後紛紛表示，「好真實喔！」「太讚了！」、「好好玩喔！可以再玩一次嗎？」、「我會使用滅火器了」、「我更清楚知道地震來了，要怎麼逃生了。」

梓官國小校長林嘉文表示，雖然學校每學期會進行全校防災逃生演練，但總是缺少臨場感，不易培養學生隨機應變的逃生能力。

林嘉文指出，此次將VR實境動態模擬技術融入防災教育中，在360度環場校園實境地圖上，應用軟體進行模擬各種災害狀況，並設計成有趣的闖關遊戲，不僅可讓學生習得多元面向的防災技能，體驗災害發生時的臨場感，可提升學生地震時逃生減傷、減災的正確觀念。

梓官國小家長會長賴禹信說，透過實景狀況模擬，讓孩子們學到的不再是死板填鴨的知識，而是真實有用的實戰防災技能，「VR實景防災體驗課程」是一項值得嘉許及推廣的體感教學活動。

(中時 )