在新冠肺炎疫情趨緩下，義守大學12日舉辦校級畢業典禮，並同步直播全球放送，連同近期各院系自行舉辦的大小畢典，今年共45場；校長陳振遠以「特別、特別、再特別畢業典禮」的經驗，勉勵畢業生未來遇到挫折時，要能轉念正面思考，正向迎接人生的各種挑戰！

陳振遠致詞時首先向未能到場的學生們問好，提起遇到疫情的這一屆，「最不幸運或者最幸運、最難忘？存在一念之間」，期許畢業生們人生路上學習樂觀面對問題。

陳振遠並以今年畢業的博士生、總統府戰略顧問蒲澤春上將為例，從軍40多年仍不斷學習，成為國軍史上第三位的上將博士，鼓舞大家勇敢追夢，不斷向前。

義大今年約有3400多名畢業生，也邀請原民生、「金笙盃」冠軍江逸潔、羅元祺、江淑婷演唱蘇打綠「Tomorrow will be fine」獻上祝福。

下午登場的「原住民族學院」畢典選擇半開放空間，邀請排灣族祭司祈福，聚集16族同學亮麗走紅毯，發表自創的院歌，歌聲動人，遠道而來觀禮的親友團歡呼聲不斷，現場氣氛熱絡。

此外，義大國際學院日前舉辦院級畢典，連袂管理學院博士班與IMBA國際碩士班合辦，今年有來自全球12國與地區、約百多人參與，紛紛感謝義大師長的提攜及指導。

(中時 )