櫃買中心今（12）日表示，中天生物科技公司（4128）上櫃有價證券自6月15日起暫停交易。

中天生物科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自109年6月15日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

(工商 )