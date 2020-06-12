中天生技股票自6/15起暫停交易 18:242020/06/12 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（12）日表示，中天生物科技公司（4128）上櫃有價證券自6月15日起暫停交易。 中天生物科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自109年6月15日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 (工商 ) #暫停交易 #中天生物科技公司 #中天生技 #股票自 #櫃買中心 也許您會感興趣 財經熱門新聞 蘋果降價太狠！iPhone 11銷量暴衝 陸手機受重傷 - 財經 美股狂崩1800點還沒殺完？專家洩驚人關鍵... - 財經 台積電操盤神人已落跑！網看完帳單全跪了 - 財經 不是張忠謀、郭台銘 老謝：台企大老中 對他印象最深 - 財經 又暴跌…等第2隻腳進場？專家爆1句 散戶心碎了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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