台灣指數公司公布台韓資訊科技指數6月成分股定期審核結果，成分股新納入在灣證券交易所掛牌的票小智邦（2345），另成分股刪除在韓國證券交易所掛牌股票樂金（LG）顯示器公司（034220）。

(工商 )

#智邦 #台韓 #資訊科技 #證券交易所 #掛牌