國道5號無法直接銜接蘇花改，車多時車潮常回堵到蘇澳市區，交通部表示，已展開國5銜接蘇花改的可行性評估，預計年底完成，初估聯絡道長約7公里、經費近200億元。

交通部高速公路局指出，為紓解蘇花公路改善計畫完工通車後，往來花東地區用路人行經長隧道群及長途駕駛產生的疲勞，分別於2018年及2019年啟用「國道5號蘇澳服務區」第1期及第2期設施，預計今年將完成最後一期加油站新建工程硬體建設，取得營運許可後，可提供用路人完整服務。

交通部部長林佳龍、宜蘭縣縣長林姿妙、立法委員陳歐珀、高公局局長趙興華今赴宜蘭地區視察，高公局表示，考量台9線蘇花公路改善計畫已通車，為疏解蘇澳地區交通，已於去年底展開國道5號銜接蘇花改的可行性評估作業，預定今年底前提出可行方案後，循序陳報行政院核定。

高公局說，初估路線從國5末端銜接到蘇花改白米橋與永樂高架橋，路線約7公里，經費初估近200億元，但後續還要調查地質、確認路線中隧道、橋梁長度、用地取得所需費用等，才能定案。

(中時 )