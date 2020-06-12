大業國中學生在大鵬灣划獨木舟體驗海上生活。（大業國中提供）

大業國中學子穿救生衣努力在大鵬灣划獨木舟。（大業國中提供）

大業國中師生到大鵬灣上海洋課。（大業國中提供）

嘉義市是不靠海的城市，但為了讓學生體驗海洋世界，大業國中安排海洋課程，32名師生12日到屏東縣東港鎮大鵬灣划獨木舟、帆船、浮潛，校長李森源說，讓學生親炙大海生態之美，也為國中生活留下美好回憶。

李森源、主任李淑旗及教練馬永恒帶隊，學生上課認識獨木舟及帆船的船體構造，再穿救生衣，練習上下船、平衡、水面操槳，在300公頃的海面上開始一系列的海洋環境生態體驗課，上午挑戰獨木舟，體驗單人獨木舟、雙人獨木舟的不同趣味。

下午體驗帆船，認識招潮蟹、紅樹林、水筆仔等生態，師生們並淨灘做環保，在大鵬灣划獨木舟時撿拾海漂寶特瓶、塑膠垃圾，打包、用獨木舟載回岸上。

學生陳彥廷說，划獨木舟挑戰大鵬灣，感覺自己變勇敢了，也更加喜歡海洋，想要愛護海洋生態。學生陳姵希說，在海上划獨木舟非常有挑戰性，和在學校游泳池的練習完全不同，在划槳的過程中，感受海的壯闊與美麗，也練膽識。

李森源說，學校安排海上划獨木舟的課程已6年，今年因新冠肺炎疫情，學生無法到外地活動，因此特別規畫「划獨木舟挑戰大鵬灣」的活動，學生必須在校先學會游泳，再到海上練習浮潛，觀察潮汐、天氣、學習操舟的各種技巧，還要具備安全操作及水上自救的能力。

(中時 )