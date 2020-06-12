選舉期間競選廣告林立，不僅妨礙市容，更有公安疑慮，北市府上月舉辦i-Voting，邀請年滿18歲設籍北市的市民上網投票決定選舉看板懸掛方式，吸引逾6000人投票，48％市民支持選項二「僅能在政府設置的公告欄張貼相同數量尺寸競選廣告」，北市建管處表示，將依投票結果修改「台北市競選廣告物管理自治條例」，送議會審查。

北市違規競選廣告物看板氾濫，以2018年的九合一選舉為例，選舉期間競選廣告看板多達5000件，僅491件有申請，其中有4835件是選舉結束由設置者自行拆除，165件則由市府代拆；也因為市府通常不會依《建築法》開罰，而是限期拆除，難以遏止亂象，修法呼聲漸高。

為了解市民對管理競選廣告的意向，台北市長柯文哲市長5月5日在市政會議上公布i-Voting投票，並於5月25日下午4時止完成投票，投票結果以選項二「僅能在政府設置的公告欄張貼相同數量尺寸競選廣告」得票比例占48％獲得最多數市民的認同，顯示市民認為限制競選廣告物設置地點將會提升整體市容及形象。

建管處表示，將尊重i-Voting投票結果，修訂台北市競選廣告物管理自治條例，相關修法進度可於台北市法規提案流程查詢系統取得。

(中時 )