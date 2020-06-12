1998年發生一宗震驚台灣社會的逆倫弒親案，當年年僅18歲、住在新北市林口區的林清岳，找女友賴英毓、朋友蘇彥哲、劉玉薰、江玉如、卓思吟等5人，狠殺父親林銀樹、母親曾玉甘，林清岳持菜刀砍殺父母共106刀，還威脅同夥砍3刀，才有人一起分擔刑罰，雙親共計遭砍殺109刀。

林清岳前往家中模擬，現場仍血跡斑斑(圖/中時資料庫/季志翔攝)

曾在法庭上嗆記著「有沒有人性」的林清岳，從小是大家眼中的乖小孩，與同父異母的兩個姐姐感情很好，而父親是當地知名總鋪師，家境富裕，由於是家中獨子，父母對他相當溺愛，國中時就買機車、還有進口最新型的筆記型電腦，原本是為了讓林清岳增進知識，結果因為使用機車、電腦過度，反而荒廢學業。

警方在命案現場找到林清岳與女友賴英毓的裸照。（圖/中時資料庫）

高中開始翹課、換了多所學校，五專僅念3年被退學，父親找他到家中幫忙辦桌工作，但林清岳不願意，依舊遊手好閒，父母怕他生活過不去，每個月給他好幾萬零用錢，林清岳不但不珍惜，偷父親百萬跑車到酒店、賭場揮霍，最後染上毒癮，到傳播公司擔任「馬伕」，載著應召小姐賣淫，也是在這時期，林清岳認識大他一歲的女友賴英毓。

即使父母提供他大筆金錢，林清岳仍入不敷出，多次向父母要錢遭拒絕，加上不滿父親在朋友面前指責他「不長進」，因此找來女友等5人，計畫謀殺父母、奪取財產，原本想安眠藥迷昏父母，接著用鈍器攻擊，製造假車禍害死，但擔任護士的卓思吟臨陣退縮，想透過黑市買槍械遭抬高價格，無力購買的林清岳，憤而決定用菜刀弒雙親。

案發當天1998年10月11日，林清岳確認父母睡著後，持菜刀砍殺父母，當時母親曾哭泣求饒，爬到一樓欲求救，遭林清岳追砍，事後林清岳擔心父母未死，在屍體上注射安眠藥、氰化物，接著放火燒屋，意圖製造強盜入侵的模樣，但一夥人證詞漏洞百出，很快被警方識破，林清岳被逮捕後毫無悔意的樣子，至今仍讓人毛骨悚然。

1991年主嫌林清岳聆聽宣判維持死刑後說，「作錯了事，這是應該的」。(圖/中時資料庫/鍾宜杰攝)

林清岳被逮捕後，說過許多驚人言論，曾說如果奪取父母財產，第一件事要幫朋友做假牙，林清岳直到執行死刑之前，都不曾懺悔，絲毫不覺得對不起父母，教誨師張柏舟說，林清岳不只一次認為父母親對不起他，反而認為父母給他錢是應該的，不滿為何要用「要求」的方式，甚至認定自己是受害者，對於社會輿論、指責感到憤怒。

多年後林清岳出庭，記者問他「經過這麼多年，你的心情怎樣」，林清岳回答「對不起借過一下」，仍不見懺悔之意，最後最高法院於2002年3月28日判處林清岳死刑，其他五名共犯則判有期徒刑5至16年；2002年5月3日，當時法務部長陳定南批准林清岳死刑執行令，並於5月6日在土城看守所附屬刑場槍決伏法。

(中時電子報)