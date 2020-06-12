國民黨主席江啟臣下午在臉書發文表示，今晚會再次回到高雄殯儀館，參加許崑源議長的追思會，也邀請網友今晚7點到高雄殯儀館景行廳，一起緬懷議長對高雄的至深的情感。他也要邀請所有的黨員同志，6月27日上午9點，到高雄第一殯儀館景行廳參加許議長的公祭儀式，送議長最後一程，希望議長留下瀟灑，一路好走。

江啟臣說，「社會沒有是非！」是許議長生前最深的感慨，也是議長離開最重要的理由！令人更難過的是，議長的離開沒有讓該反省的人內疚，反而鼓動網路側翼、持續抹黑造謠，混淆視聽，對於議長還有他的至親好友來說，都是繼續在傷口上灑鹽，繼續用文字的利刃劃開社會對立的傷口。

他說，為了還議長清白，告慰在天之靈，他已經請黨部進一步找出這些抹黑的言論，協助家屬採取必要法律行動。我們要用行動幫議長找回社會的是非，更要用選票幫議長討公道！因為高雄的發展，更是議長最深的牽掛。國民黨會提出對於高雄發展最好的人選，願意持續深耕深蹲，延續市府團隊扎實市政的路線，來延續許崑源議長的遺願，讓議長可以安心好走。

他也說，他更看到很多人對於韓市長的被罷免，有很多不捨，對於很多不適任的民代也有很多失望跟批評，同樣提出罷免的訴求！但是很多綠營的公職、媒體把這樣的行為抹黑當成是報復！抹黑公民自主的罷免行動！

江啟臣強調，「罷免就是罷免！沒有什麼報復式罷免。」罷免是公民的權利，對於民間團體及選民提出來的罷免，我們一向尊重，大家共同檢視不適任的民代與民選公職人員，讓人民可以更加忠實行使憲法賦予的權利！許議長的離開，留給我們的不捨與傷感，我們快速的轉化成動力！讓許議長繼續看顧我們，給我們力量繼續為議長最深愛的土地打拚！

(中時 )