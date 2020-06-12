證交所表示，昆盈（2365）重要子公司台灣微米科技，召開109年度股東常會，決議通過選舉董監等重要決議事項，並經董事會推選新任董事長等案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第18及6款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息，已違反上述處理程序規定，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。

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