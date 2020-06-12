據《新京報》引述大陸應急管理部官網消息，近期的洪澇災害已造成福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州等22省(區、市)580萬人次受災，39人死亡失蹤，40.3萬人次緊急轉移安置，5200餘間房屋倒塌，直接經濟損失149.2億元人民幣。

大陸國家防汛抗旱總指揮部要求，各地各部門要嚴格落實行政首長負責制，壓實水庫水電站、堤防、蓄滯洪區等防洪工程防汛抗洪責任，落實重要基礎設施和生產經營單位防洪保安責任，細化落實基層防汛抗旱各項責任措施。

各地要強化汛情監測預警和會商研判，發揮水利、自然資源、氣象等部門專業優勢，強化信息共享，及時滾動預測預報，提前發佈預警。要強化防洪工程、重點部位值班值守和巡查搶護，確保險情及時發現、早期處置。

在防汛關鍵地區預置消防救援隊伍、專業抗洪搶險力量，強化險情處置。要加強山洪地質災害群測群防，發揮基層組織作用，落實強降雨期間危險區域監測巡檢，提前發佈預警，及時轉移群眾，強化防禦避險措施，全力避免人員傷亡。

入汛以來，大陸國家防辦密切監視雨情水情發展變化，多次組織應急、水利、氣象等部門開展聯合會商，安排部署防範和應對措施，並派出檢查組和工作組赴重點地區開展檢查指導。應急管理部組織消防救援隊伍累計參加抗洪搶險救援1334餘起，出動指戰員1.2萬餘人次，營救和疏散轉移遇險群眾8438人。

(中時 )