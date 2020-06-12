大甲媽首創零暴力、沒衝突，3分鐘過彰化市民生地下道。（吳敏菁攝）

大甲媽首創零暴力、沒衝突，3分鐘過彰化市民生地下道。（吳敏菁攝）

大甲媽首創零暴力、沒衝突，3分鐘過彰化市民生地下道。（吳敏菁攝）

大甲媽首創零暴力、沒衝突，3分鐘過彰化市民生地下道。（吳敏菁攝）

大甲媽祖遶境彰化，創下史上最和平，神轎一路箭步如飛，較往年超前4小時過大度橋進入彰化市區，傍晚5點12分抵達民生地下道，只花3分鐘就和平過了，橋旁等待民眾都有點不敢置信，「用飛的啊！」過去擠爆到寸步難行，加上搶轎、暴打，得至少也得鬧上3小時，這次順利寫下圓滿新紀錄，也拚出台灣人的人情味。

大甲媽祖起駕遶境祈福一路有如急行軍，民生地下道仍是最大重頭戲，信徒下午開始蜂湧擠到橋邊等待，彰化縣警局不敢大意，局長方仰寧表示，佈署750位警力、淨空民生地下道，並封閉中正、民生、三民以及彰美等道路，媽祖鑾轎也首度未到夜幕低垂就抵達民生地下道，一路暢行無阻，竟只花了3分鐘，就順利經過最驚險的民生地下道，創下零暴力的新紀錄。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤出民生地下道表示，感謝信徒大德都非常配合，過去來到這裡，人潮就一直增加，這次大家守秩序，遶境的速度都快了，今年來參拜大甲媽還是很多，虔誠心意一點都不減，大家一起走出台灣人的高素質，拚出台灣人的人情味。

「好順啊」這次過程平順到讓等待看好戲的民眾都有點措手不及了，但警察都比遶境的信徒還多，一下子就完成勤務，警察離開不禁嘴角都掛起一抹微笑，感恩媽祖神靈保佑。

雖然隨行香客漸少了，但是信徒虔誠的心不減，紛紛出門合掌膜拜，警方也持續在沿途編排機動警力疏導交通，預定入夜8點就後將駐駕彰化市南瑤宮。

(中時 )