投資台灣事務所12日召開審查會議，會中通過5家中小企業擴大投資18億元，累計中小企業投資方案通過264家中小企業，投資金額約1,096億元，帶來1.06萬個個本國就業機會。

事務所說，這次通過的五家業者，包括台灣懷霖工業、儀辰企業、成大精機、興和針織及豆之家食品。總計投資台灣3大方案已帶動529家企業投資約1兆277億元，預估創造8.62萬個本國就業機會，後續尚有40家企業排隊待審。

台灣航太產業持續發展，台灣懷霖工業以機械板金起家，隨後自行研發出全系列航空貨櫃、貨盤、貨網等產品，成為國內第1家取得美國及歐洲民航局核准認證廠商，隨著客戶對工件品質要求提高，以及對低溫航空運輸需求日益增加，且受疫情影響，航空公司積極將客艙改為貨艙以爭取收入來源，貨網急單需求暴增，因此計劃在中科后里園區新建廠房，導入智慧製造系統提高生產效率，同時開發符合航空冷鏈要求的冷凍櫃，以智慧化監控櫃內溫度變化，滿足市場需求，將為國內創造117個工作機會。

(工商 )