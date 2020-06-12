第一金控第五度榮獲臺灣證券交易所公司治理評鑑「上市組排名前百分之五」佳績。證交所表示，該評鑑涵蓋四大構面87項指標，評分標準逐年提升，引領企業採行更高標準之公司治理機制，計有901家上市公司接受評鑑，排名前5％總計45家。

第一金秉持「厚植誠信治理，邁向永續未來」之經營理念強化公司治理，提升資訊透明度，於四大評鑑構面均取得佳績。除為提升董事會績效評估結果之鑑別度及完整性，修訂評估標準及評估等級並將董事會績效評估範圍擴及個別董事成員暨功能性委員會外，2019年董事會（含個別董事）績效評估結果皆為「優」；女性董事（含1席獨立董事）占董事會席次比率達47％，並於公司網站、年報及企業社會責任報告書中以質量並重方式完整揭露各項資訊，包括經營績效、履行誠信經營情形、各項員工福利措施、資訊安全管理架構、職業安全衛生風險預防計畫及環境管理政策等，與利害關係人充分溝通。

第一金於2011年即訂定企業社會責任守則及政策，作為管理集團各公司對經濟、環境及社會各面向風險與影響之最高指導原則，訂定「綠色金融，第一品牌」之經營目標，簽署支持並依TCFD發佈之「氣候相關財務揭露建議書」盤點和辨識對營運活動造成之風險與機會，亦將包含氣候變遷風險之新興風險納入風險管理政策，由董事會及高階管理階層督導業管單位針對重大氣候變遷風險及機會訂定減緩措施及短中長期目標，落實相關KPI成效追蹤，並遵循聯合國責任銀行原則、責任投資原則及永續保險原則，將ESG議題融入投融資、承銷及保險等核心業務之發展策略及作業流程，訂定永續授信、永續投資及永續保險政策，引導客戶重視ESG議題。

此外，第一金2019年再度入選道瓊永續性指數「世界指數」成分股，且連續兩年名列全球銀行業第五名，MSCI全球標準指數（MSCI ACWI Index）成分股ESG Ratings亦獲評為銀行業AA評級（前13％）、CDP氣候變遷問卷評比近兩年分別獲「A List」及「A-」領導等級，皆為台灣金融業最佳成績。

第一金未來將持續關注國際永續治理發展趨勢，量化氣候變遷風險對公司財務之負面衝擊，第一銀行亦規劃於2020年底前完成簽署赤道原則，發揮金融業的永續影響力，貫徹「綠色金融，第一品牌」之永續發展目標。

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