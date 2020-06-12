台南市北門區新圍抽水站附近發生釣客落水事件，幸好釣友先拋細繩讓江姓釣客拉住，最後由消防人員下水將他救上岸。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市北門區新圍抽水站附近發生釣客落水事件，幸好釣友先拋細繩讓江姓釣客拉住，最後由消防人員下水將他救上岸。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市北門區新圍抽水站附近發生釣客落水事件，幸好釣友先拋細繩讓江姓釣客拉住，最後由消防人員下水將他救上岸。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市北門區新圍抽水站12日下午4點6分傳出1名釣客落水，消防局立即派出學甲中隊、北門及學甲等分隊前往救援，海巡署第11岸巡隊也到場馳援，幸好釣友先拋細繩讓江姓釣客拉住，消防人員抵達後，先丟救生圈給江男，再下水游到江男處將他救上岸。

據了解，從嘉義縣來的36歲江姓釣客，在北門新圍附近已廢棄的過水便橋釣魚，沒想到可能橋面老舊，江姓釣客竟踩破橋面，直接掉入橋下溪中，一旁釣客急忙繩子拋給江男，在水中載浮載沉20分鐘才獲救，江男因身體無大礙，最後自行離去。

(中時 )