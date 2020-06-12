北門釣客踩破便橋墜溪 釣友拋繩救他一命 19:172020/06/12 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市北門區新圍抽水站附近發生釣客落水事件，幸好釣友先拋細繩讓江姓釣客拉住，最後由消防人員下水將他救上岸。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市北門區新圍抽水站附近發生釣客落水事件，幸好釣友先拋細繩讓江姓釣客拉住，最後由消防人員下水將他救上岸。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真） 台南市北門區新圍抽水站附近發生釣客落水事件，幸好釣友先拋細繩讓江姓釣客拉住，最後由消防人員下水將他救上岸。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真） 台南市北門區新圍抽水站附近發生釣客落水事件，幸好釣友先拋細繩讓江姓釣客拉住，最後由消防人員下水將他救上岸。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真） 台南市北門區新圍抽水站12日下午4點6分傳出1名釣客落水，消防局立即派出學甲中隊、北門及學甲等分隊前往救援，海巡署第11岸巡隊也到場馳援，幸好釣友先拋細繩讓江姓釣客拉住，消防人員抵達後，先丟救生圈給江男，再下水游到江男處將他救上岸。 據了解，從嘉義縣來的36歲江姓釣客，在北門新圍附近已廢棄的過水便橋釣魚，沒想到可能橋面老舊，江姓釣客竟踩破橋面，直接掉入橋下溪中，一旁釣客急忙繩子拋給江男，在水中載浮載沉20分鐘才獲救，江男因身體無大礙，最後自行離去。 (中時 ) #釣客 #北門 #釣友 #學甲 #便橋 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 韓國瑜政績認了？阿扁斷言：未來市長要向他說謝謝！ - 政治 「罷捷」傳下周提案？黃捷嘆：對韓國瑜真... - 政治 「罷免黃捷」最新民調出爐！鳳山人選擇出乎意料... - 政治 變頻冷氣怎麼開最省電？內行人曝這動作是關鍵 - 生活 美股狂崩1800點還沒殺完？專家洩驚人關鍵... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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