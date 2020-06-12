台中市長盧秀燕（左二）賣力推薦新社區農會的香菇脆片，主持人斯容（右二）也大讚盧秀燕超會行銷。。（台中市新聞局提供／王文吉台中傳真）

台中市長盧秀燕賣力推薦龍井區農會的「傳香花生油」。（台中市新聞局提供／王文吉台中傳真）

台中購物節限量農特產品組合包以發財車造型禮盒亮相，包含優豆賞膠原玉露、花生油、黃金糙米米麩、香菇麵條多項農特產。（台中市新聞局提供／王文吉台中傳真）

台中市長盧秀燕（右二）合體多位農會總幹事，上東森購物台行銷台中農特產所組成的「多功能發財車造型禮盒」。（台中市新聞局提供／王文吉台中傳真）

2020台中購物節7月重磅登場，台中市長盧秀燕12日前往東森購物台行銷台中農特產組合包，限量1000組40分鐘全數完售，緊急追加300組也被搶光，進帳123萬5千元。網友紛紛留言「有喝過…那木耳超級好喝！」、「市長賣太快了吧！」主持人斯容也大讚盧秀燕超會行銷。

盧秀燕親自上購物頻道，錄影搭配直播，與購物天后斯容一搭一唱，行銷「台中購物節限量農特產品組合包」，大推龍井、梧棲、新社區農會等多項農特產，包括優豆賞膠原玉露、花生油、黃金糙米米麩、香菇麵條等，限量1000組，市價2100元，優惠價950元，吸引民眾佔線搶購，要用新台幣讓產品下架。

「台中拚經濟跑第一！」盧秀燕表示，台中發展精緻農業，推出限量特色組合包，今日首度到電視購物台錄影，除全力拚經濟，更要讓全台民眾認識台中高品質的農特產品，「健康、好吃又不怕胖！」邀請民眾利用政府發放的三倍振興券，到台中參加購物節拿大獎。

「說真話、賣好物！」盧秀燕強調，自己平時為了保持身材，中午都會喝膠原玉露、吃香菇脆片等果腹，不只零澱粉、有飽足感，更選用新鮮有機食材，安心掛保證，搭配特製的發財車造型禮盒，不只外觀吸睛、更吃的健康。

農業局說明，龍井區農會「優豆賞膠原玉露」採用有機認證台灣銀耳及產銷履歷非基改台灣黃豆製成，採用整粒黃豆釀冰糖，健康減糖無負擔、「傳香花生油」使用紅土壤栽種9號與11號花生，傳統工法色澤醇厚香氣濃郁。

此外，梧棲區農會「57米豆油」採用富含纖維質的糙米與非基改黃豆，遵循古法以傳統木桶釀成鮮甜醬油；新社區農會「香菇興樂園」使用新鮮菇，採用烘乾脫水，香酥不油膩，保留最完整的養分與香氣，是解饞最佳零嘴。

農業局表示，「第2屆台中購物節」擴大實體店家到3萬家，結合國內兩大電商平台「東森購物」和「PChome」，推出限時嚴選、觀光旅遊、私房美食及台中當令優質農特產品，動動手指就能宅配到府。

(中時 )