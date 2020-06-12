股市漲多就是最大利空，一有風吹草動，就會拉回，儘管台股連兩天累計下跌近300點，但法人認為，在外資認錯回補引爆資金行情帶動下，台股後續走勢仍值得期待，空頭大軍想勝出並不容易，只要台幣升值趨勢未反轉之前，股市熱錢趴沒那麼快結束。

美股昨再度上演崩跌戲碼，終場狂瀉1861點，也衝擊台股今（12日）下跌105點，收在11429點。摩爾投顧分析師陳昆仁指出，美股屬技術面的良性的回檔，因為在各國政府救市撒錢，資金面的推升之下，自本波上漲以來，美股和台股都沒有一次明顯的拉回整理，所有產業也都把疫情減緩、經濟解封重啟的樂觀預期都漲過一輪，累積的指數漲幅，在本次下跌做出一次性的宣洩，才會讓人覺得回檔得又快又急。

陳昆仁認為，本次下跌與2-3月下跌段的暴跌破底明顯不同，上漲過程中適度拉回，能讓後續走勢更值得期待。他建議投資人不妨留意本波修正領先止跌轉強向上的個股，有機會成為下一波領漲主流，但也要留意下半年展望不明，跌破重要均線，例如月線和季線的轉弱個股，就考慮果斷持股調整，汰弱換強因應。

台股6月以來幾乎天天收紅，主要來自外資認錯回補引爆資金行情。雖然外資今年至5月底賣超台股6千億元，不過6月起每天都進場買超，至周五（12日）累計10個交易日大買762.26億元，在資金歸隊加持下，台股猛踩油門，也從10971低點漲至11日高點11771，短短9天的時間大漲800點，本波強勢反彈，讓空頭大挫敗。

法人表示，全球股市反彈原因在於各國央行祭出量化寬鬆，資金大水漫灌，近期外資持續匯入買超台股，因此台幣升值趨勢未反轉之前，股市資金行情應尚未結束。

(中時電子報)