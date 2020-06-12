台南市政府教育局編印「學生輔導諮商中心工作資源參考手冊」，內容重點有組織設置、個案檔案安全維護及校園危機事件處遇、三級輔導人力配置學校等，使學生輔導工作法制化、標準化，提升輔導效能。

相當重視教育議題的台南市長黃偉哲表示，上任以來，教育面向成績進步很快，台南市教育政策以「點亮每個孩子心中希望」為理念，聚焦「扎根基本學力、美學創思力、問題解決力、智慧科技力及全球溝通力」五大方向，其中，建構校園安全新措施與管控平台，以及編製輔諮中心工作資源參考手冊策進作法，均為營造友善校園而努力，提供學生安全學習環境，讓家長放心。

教育局長鄭新輝表示，輔諮中心擔任學生三級輔導角色，各區配置專輔人員進行學生輔導工作，陪伴學生解憂，協助友善校園推動，包括性平教育、反霸凌宣導、網路成癮防制等。

他說，期盼第一線專輔人員以生態系統觀同時對學生、學校與家庭提供協助，除學生輔導外，並提供老師與家長專業諮詢服務，建立完備輔導系統，促進學生身心健全發展。輔諮中心工作資源參考手冊也會持續進行滾動式修正，以更符合教育現場需求。

輔諮中心表示，台南市自2011年接受教育部補助設置學生輔導諮商中心，專輔人員迄今經歷近10年第一線實務工作的淬鍊，業務更加純熟，歷經6個月編印手冊，期望未來專輔人員能更放心、用心投入工作，相信這本專屬專輔人員第一現場實務工作強而有力的工具書，將可提升三級輔導服務效能，造福台南學子。

(中時 )