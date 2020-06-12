為迎來數位化轉型布局，大洋-KY（5907）12日宣佈擬由大洋百貨集團控股更名為大洋商業集團控股，中國重要子公司大洋百貨集團有限公司亦將更名為大洋商業集團有限責任公司，集團轄下各子公司並一併更名，以凸顯對新零售轉型決心。

大洋-KY指出，近年來中國零售市場快速發展，千禧一代消費族群成為集團銷售主要客群，今年3月更成立「無界零售事業部」，加快數位化轉型，打通APP、微商城、直播與線下門店的資料連通，實現行銷、管理、服務智慧化，讓數位平台成為集團營運的中控室，並配合美團閃購及京東到家合作全城配送到家，讓消費者不用到店，無接觸配送到家，也使防疫期線上業績持續增長，約占整體業績10％，相對大幅優於同業約3％占比。

大洋-KY自2016年以來已逐漸擺脫傳統的百貨零售經營模式，蛻變為線上線下融合的新零售，故經營層擬變更集團各公司門店中文名稱，更適切貼近集團轉型與未來發展方向，對外更容易招商；大洋-KY指出，受疫情封城閉店衝擊，自3月各門市回復開店以來，已連續兩月營收皆較上月成長30％以上，儘管今年業績仍保守看待，但積極整合線上線下銷售，期望率先走出疫情陰霾。

(工商 )