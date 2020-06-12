隨著疫情趨緩，全台防疫有成，為邀請球迷朋友回歸生活、出門看球，統ㄧ7-ELEVEn獅下半季首波活動也將於7月25、26日登場，由「傑尼獅」領銜，推出「J-LIONS明星戰隊」主題日，連續兩天派出最佳戰隊陣容登場，邀請球迷朋友前往台南棒球場觀賞熱血賽事、與好久不見的選手互動，共同迎接值得歡慶的解封首場活動。

首度打破高顏值迷思，今年傑尼獅成員不再是顏值當道，而是以年度口號TEAM LIONS為延伸，邀請球迷一起召喚心目中的2020傑尼獅勇者，組成最強大的明星戰隊J-LIONS 來守護府城，與大家並肩作戰維護府城和平。

針對六項能力值「力量、智慧、防禦、敏捷、幸運、魅力」為基準，戰隊成員從投手、捕手、內野手、外野手至指定打擊，一共10位將透過統一獅官方粉絲團facebook粉絲專頁舉辦之票選活動產出。球迷朋友可分別票選認為最能勝任每一守備位置之選手，同心協力選出最能代表傑尼獅精神的最佳10人，為野球而戰！入選之傑尼獅戰隊成員將成為本次活動主角，也將分組出席舞台活動，與許久不見的球迷朋友進行互動，一起迎接解禁喜悅、共創美好回憶。

不僅能票選最佳10人陣容，統ㄧ7-ELEVEn獅更將推出第二階段問卷票選活動—「先發打線我來排」，邀請球迷朋友將最強大的陣容排出最佳打序、提升戰隊整體火力，達成戰力最大化目標。而參與打線問卷票選的網友，還能抽獎獲得主題日當日舞台活動直接參與資格(每日五位，共十位)。

第一階段最佳10人票選活動將於今日 (6.12) 下午15:00進行，下周二 (6.16)23:59截止。歡迎球迷朋友、全台網友踴躍參與策劃，一起選出2020年的傑尼獅最佳10人！相關資訊請洽統一7-ELEVEn獅facebook粉絲專頁【統一獅官方粉絲團】。

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