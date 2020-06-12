國防部今日表示，上午偵獲中共運八機乙架，進入台灣西南空域，經我空中偵巡戰機適切應對，並實施廣播驅離後，共機飛離我防空識別區。

國防部強調，國軍對於台海周邊海空域狀況，均能全程監偵，充分掌握與應處，目前狀況均正常。

(中時 )

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