林柏宏與謝欣穎在《怪胎》飾演情侶、默契十足。（牽猴子整合行銷提供）

謝欣穎在片中出盡戀愛奇招。（牽猴子整合行銷提供）

林柏宏、謝欣穎主演的愛情電影《怪胎》將在暑假上映， 2人在片中穿隔離裝出門，巧搭防疫時事題，造型更是貫徹片名意義，林柏宏頂著一顆愛心頭，超尖的「置中」瀏海讓人過目不忘。林柏宏表示：「原以為是《星際爭霸戰》的經典角色史巴克，結果導演說差很大，剪出來就知道，後來看到一顆超級尖的愛心頭，發覺自己還滿適合這樣的造型！」為了為持這顆愛心頭，他拍攝期間幾乎每天修剪，完全不能有任何的雜髮岔出。

謝欣穎的新造型則看似簡單，實際上工程浩大，她必須在髮尾染上藍綠間層的顏色，導演廖明毅更堅持染色範圍，多一公釐都不行，讓工作人員傷透腦筋，染了第2次才成功。謝欣穎經紀人透露：「為了乾淨的分層髮色必須分2天染、每次都要半天，講究完美的導演還全程坐鎮、親自把關挑染劑，稍微偏藍或偏綠都不行」，拍攝期間為了避免褪色，前後多次補染。該片8月7日全台上映。

(中時 )