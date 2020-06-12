桃園市警察局長陳國進

平鎮警分局為慶祝109年警察節，11日下午由分局長李建民及平鎮警友辦事處，請分局同仁享用歐式下午茶餐點，警察局長陳國進更蒞臨嘉勉績優同仁，除此之外，慶祝活動更舉辦健行及籃球比賽，讓各單位同仁凝聚團隊精神，藉此慰勞辛苦的員警，平鎮警友辦事處主任葉雲宙加碼贈送每位員警知名運動鞋及運動外套，讓大夥度過屬於自己專屬的節日，員警直呼「真是太棒了」!

(中時 )