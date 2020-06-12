慶祝警察節 平鎮警分局籃球賽網內互打 19:212020/06/12 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 平鎮警分局慶祝警察節舉辦籃球賽。(平鎮警方提供／楊宗灝桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市警察局長陳國進 平鎮警分局為慶祝109年警察節，11日下午由分局長李建民及平鎮警友辦事處，請分局同仁享用歐式下午茶餐點，警察局長陳國進更蒞臨嘉勉績優同仁，除此之外，慶祝活動更舉辦健行及籃球比賽，讓各單位同仁凝聚團隊精神，藉此慰勞辛苦的員警，平鎮警友辦事處主任葉雲宙加碼贈送每位員警知名運動鞋及運動外套，讓大夥度過屬於自己專屬的節日，員警直呼「真是太棒了」! (中時 ) #平鎮 #員警 #同仁 #辦事處 #警分局 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 韓國瑜政績認了？阿扁斷言：未來市長要向他說謝謝！ - 政治 「罷捷」傳下周提案？黃捷嘆：對韓國瑜真... - 政治 「罷免黃捷」最新民調出爐！鳳山人選擇出乎意料... - 政治 變頻冷氣怎麼開最省電？內行人曝這動作是關鍵 - 生活 美股狂崩1800點還沒殺完？專家洩驚人關鍵... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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