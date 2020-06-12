大安沙雕音樂季將打造18座世界主題創意沙雕作品相互串聯。（資料照片）

每到夏天我要去海邊！大安沙雕音樂季預計6月27日開跑，為期16天的活動以「環遊世界」為主題，將世界知名地標、歷史古蹟、建築奇景、節慶文化與自然人文搬到大安濱海樂園。民眾彷彿穿越任意門般，不用出國就能同時暢遊台中知名特色景點及環遊世界精彩巡禮。

大安沙雕音樂季邁入第10年，台中市觀光旅遊局打造18座世界主題創意沙雕作品相互串聯，其中融入大安生態海翁君(鯨魚)意象元素、台中購物節主題、四大台中指標性地標主雕，以及橫跨世界五大洲的城市景點，現場還設有無障礙走道讓民眾能180度無死角環視沙雕。

另外也不能錯過中台灣最大型的共構式沙雕，結合埃及金字塔、埃及艷后與獅身人面像，讓您不用千里迢迢花15小時到埃及，只要來台中大安一趟，就能一睹世界文化遺產獨特魅力。

觀旅局長林筱淇特別提到，6月27日開幕當日下午舉辦的「大安聲友音樂會」將邀請知名創作歌手熱力演唱，現場還有多重好禮摸彩活動，等您來把大獎帶回家。活動期間也規劃「日日fun心玩」的環遊世界明信片繽紛塗鴉樂與親子沙雕DIY，讓大小朋友同樂。

(中時 )