美國政府擴大制裁華為，導致所有企業要供貨美國半導體產品給華為，都要經過美國政府審查，對此，就有美國的科技公司透露，許多大陸科技公司都與華為有業務往來，美方這樣的制裁令，只會讓美企陷入流失亞洲或是大陸客戶的困境。

據日經亞洲評論報導，美國商務部去年將華為列入實體清單，已經讓華為在美國的供應商損失了10億美元的收入，如今美國政府又加緊對華為的制裁令，將導致這些美企陷入更大的危機。美國5月15日對華為的禁令有120天寬限期，預計在今年9月到期，就有加州的半導體公司高層透露，美企從現在起，想要獲得陸企甚至是亞洲客戶的訂單，將會面臨更大挑戰，因為這些客戶現在購買美國產品之際，都會思考會不會違反華為禁令。

該名高層透露，雖然該公司沒有直接與華為有業務往來，但該公司客戶與陸企有很多接觸，而這些陸企都與華為有一定連繫，所以該公司也有可能面臨美國政府的華為禁令規定，最後變成被限制出貨的一方。

Wedbush Securities首席技術策略師Brad Gastwirth表示，目前美企還不清楚哪些產品可以出貨給華為，加上為了避免不確定性以及要遞交許多手續給美國商務部審查，大陸客戶最終可能會放棄跟美企進貨。Brad Gastwirth也指出，為了避免遭到禁令限制，有部份的美國大型科技公司在華府進行遊說。

不過，有外資分析師也認為，華為被限制的產品為影響國安問題的5G基地台伺服器晶片，華為5G手機所需的行動處理器晶片等產品有機會獲得美國政府豁免，包括高通、英特爾有機會拿到出貨許可證。

(中時電子報)