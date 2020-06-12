東京都知事小池百合子的知事任期屆滿，她於12日下午宣布再度出馬競選連任，但不接受任何政黨的推薦與支持。東京都知事選舉將於18日公告，7月5日投開票，除小池外，已有12人宣布參選。

小池表示，因東京都疫情有擴大的徵兆，因此遲遲沒有對是否競選連任表態，但疫情趨緩，都議會也於10日通過2020年的追加修正預算案，因此決定於12日宣布出馬。

小池12日在宣布出馬競選的記者會上表示，「喫緊的課題是新冠肺炎疫情對策。與病毒的戰爭並未終結，甚至可以說從現在才開始，要因應第2波疫情。」

自民黨原本有意公開支持小池競選，但為尊重小池的個人意願，這次沒有推薦也沒有支持，黨員可自主投票，但自民黨幹事長二階俊博仍公開立挺小池。

小池今年67歲，曾任環境大臣等，是東京都首位女都知事。另外，已有12人宣布出馬競選，包括日本律師連合會前會長，73歲的宇都宮健兒，已獲在野黨立憲民主黨、共産黨、社民黨的支持。熊本縣前副知事、46歲的小野泰輔，是由在野黨日本維新會推薦。

(中時電子報)