大甲媽首創白晝過民生地下道 2員警和鎮瀾宮董事被鞭炮炸傷 19:012020/06/12 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大甲媽才首創白晝過民生地下道，2員警和1信眾就被鞭炮炸傷。（吳敏菁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 史上頭遭大甲媽鑾轎白晝、超級平順地花僅3分鐘就過民生地下道，但行經三民路與永安街口附近，卻有人突然大放鞭炮，炸傷正在維安的彰化分局員警和1位民眾，不僅背部被炸傷，連衣服都被炸破一個大洞，已經送彰化基督教醫院，警方正在追究放鞭炮肇事責任。 才要創下最完美的遶境，民眾卻突然放鞭炮，莿桐所副所長楊天浩的手肘和彰化分局偵查隊小隊長劉慧觀的背部都被衝出的鞭炮給炸傷，送醫緊急治療中，還有大甲鎮瀾宮陳姓董事也受傷了，讓人遺憾美中不足，幸好沒有大礙。 (中時 ) #鞭炮 #彰化 #董事 #突然 #背部 也許您會感興趣 社會熱門新聞 台大教師沉痛 嘆行徑如紅衛兵 - 社會新聞 - 中國時報 大甲媽首創白晝過民生地下道 2員警和鎮瀾宮董事被鞭炮炸傷 - 社會 小房間學佛「雙修」 女兒目睹媽與住持狂啪啪 - 社會 少女失蹤6年成性奴 跟「爸」生子跟「兒」生龍鳳胎 - 社會 感謝外送員！正妹裸身只穿丁字褲開門 偷拍PO網分享 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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