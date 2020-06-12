史上頭遭大甲媽鑾轎白晝、超級平順地花僅3分鐘就過民生地下道，但行經三民路與永安街口附近，卻有人突然大放鞭炮，炸傷正在維安的彰化分局員警和1位民眾，不僅背部被炸傷，連衣服都被炸破一個大洞，已經送彰化基督教醫院，警方正在追究放鞭炮肇事責任。

才要創下最完美的遶境，民眾卻突然放鞭炮，莿桐所副所長楊天浩的手肘和彰化分局偵查隊小隊長劉慧觀的背部都被衝出的鞭炮給炸傷，送醫緊急治療中，還有大甲鎮瀾宮陳姓董事也受傷了，讓人遺憾美中不足，幸好沒有大礙。

(中時 )