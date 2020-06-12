新北市長侯友宜12日率13家新北市個人防護裝備及生技產業廠商，與美國在台協會處長酈英傑會晤，廠商們向酈英傑介紹產品特色。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜12日率13家新北市個人防護裝備及生技產業廠商，與美國在台協會處長酈英傑會晤，廠商們向酈英傑介紹產品特色。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜12日率13家新北市個人防護裝備及生技產業廠商，與美國在台協會處長酈英傑會晤，廠商們向酈英傑介紹產品特色。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜12日率13家新北市個人防護裝備及生技產業廠商，與美國在台協會處長酈英傑會晤，向美方介紹新北防疫物資供應鏈，也協助廠商赴美拓商。侯友宜強調，新北市一定會成為率先落實「台美防疫夥伴關係聯合聲明」的城市。

侯友宜與酈英傑先一一聽取廠商介紹各自產品特色，現場展示防護衣、額溫槍、布口罩、快篩試紙等各項防疫產品。侯友宜提及，該交流活動是台美重要物資夥伴的起步，也是未來永續合作的第一步。

侯友宜表示，就任以來與酈英傑多次會面，酈願親自聆聽在地產業聲音，展現接地氣、有溫度、認真做事的風格，感謝AIT給新北廠商機會，也希望這次見面會能為全球疫情控制、美國供應鏈重組及新北產業升級，創造三贏。

新北市祕書處長饒慶鈺表示，疫情爆發後，市府與美國紐約、舊金山、辛辛那提在防疫物資及公衛專家會議上頻繁交流，利用行動落實「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，除籌辦廠商會晤活動外，19日也將與舊金山灣區舉辦視訊會議，整套輸出新北防疫經驗。

(中時 )