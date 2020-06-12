後疫情時代跨國採購線上融合線下大行其道，由外貿協會舉辦的「台灣國際醫療暨健康照護展」、「台灣國際美容展」及「台北國際禮品文具暨文創展」等聯合線上採購洽談會，展前即預先接單，邀請來自英國、日本、義大利、馬來西亞、土耳其等22國買主與我國73家廠商舉辦近200場次跨產業商機媒合。

其中重要買主包含英國商WHSMITH （ASIA） LTD、日商西谷商事（NISHITANI & CO., LTD.）及香港商LAN LAN COSMETIC HOUSE等。

在「台灣國際醫療暨健康照護展」建構台灣一站式防疫採購新平台，受疫情影響，延期至10月15日至17日於南港展覽2館舉辦，線上參與洽談會業者包含來自馬來西亞醫療設備供應商Medical Devices，將自2012年起開始參與台灣生技醫療產業相關展覽，透過線上活動有效開發潛在廠商，創造新商機；而香港醫療衛生用品製造及出口商偉嘉企業（IAP Business Services Ltd.）則透過與台灣優質口罩業者洽談，後續有更多合作交流，台灣廠商實創國際則分別與義大利、斯里蘭卡買主進行洽談。

而「台灣國際美容展」則是整合美妝產業優勢，打造國內唯一針對出口外銷的B2B專業展，參與線上採購洽談會業者包含深耕生技、綠魚子生技、日和士林等，買主則有來自土耳其GRATIS公司等，未來也將持續參加貿協相關活動。

至於「台北國際禮品文具暨文創展」則延至11月5日至8日在台北世貿一館舉行，透過一對一視訊採購洽談，買主更能有效專注於產品內容，鈑研精工透過此次活動與中東、東南亞等國家買主進行洽談效益頗高。

(工商 )