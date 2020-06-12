世界排名第2的羽球男單好手「小天」周天成，12日下午來到獲得教育部體育署「運動企業認證」的牧德科技。小天首先抵達牧德科技總部大廳，由陳復生總經理率公司羽球體優生列隊歡迎，隨後介紹牧德科技推行的幸褔企業理念、參訪公司為員工設立的幼兒園、瞭解目前正如火如荼籌備中的第五屆「牧德盃企業羽球排名賽」。

小天在半天的參訪行程中，除了與牧德羽球隊球敘，也為全體牧德員工帶來一場精彩演說，藉由「你去!牧養我的羊」為主題，分享他在羽球場上的奮鬥歷程。對小天而言，羽球場上遭遇的挫折、心情調適、失敗後再站起來就是他的職場經驗，以解決問題的態度取代埋怨，不再陷入「飲恨」情緒，這同樣適用於科技業的員工，對牧德科技全體夥伴來說是一場難得的精神饗宴。

除此之外，小天也關心新冠疫情對「牧德盃企業羽球排名賽」的影響，為配合疫情控制，牧德盃籌備小組已將賽事延至8月8日父親節當天，並改於新莊體育館(新北市新莊區中華路一段75號)舉辦。

由於東京奧運延期，趁著小天近期有較多空檔時間，籌備小組極力邀約其出席8月8日牧德盃的簽名會活動，喜愛羽球的舊雨新知，不妨於當天新自走訪賽場一趟，與小天在新莊體育館來場羽球簽名會之約。

牧德盃企業羽球排名賽所剩報名名額不多，更多訊息可至牧德運動網 (http://www.machvisionsports.com)瞭解；或電詢葉先生、陳小姐、周小姐，聯絡電話：03-5638599，分機335、381、612。

(中時 )