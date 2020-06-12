台南市議員蔡育輝（右）媒合企業贊助東原國中籃球隊出賽經費，由學務主任黃士恩（中）、體育組長林子翔代表接受。（蔡育輝服務處提供／劉秀芬台南傳真）

由教育部舉辦的2019年JHBL乙級決賽，6月13至17日在台北市立陽明高中舉行，東原國中籃球隊在全國331支球隊中脫穎而出進入全國前8強，12日下午出發前往台北參賽，行前市議員蔡育輝特別邀請企業贊助，捐贈2萬元出賽經費，期勉選手們旗開得勝，奪取全國冠軍凱旋而歸。

蔡育輝表示，東原國中雖位處偏鄉，但體育班成績相當優異，目前以籃球隊為主力，不論是籃球或是舉重，經常在各項比賽中名列前茅，這次籃球隊能在全國聯賽國中乙組中脫穎而出，名列前8強更是不易。

由於球隊要到台北參賽經費拮据，因此蔡育輝媒合企業捐款，贊助籃球隊2萬元出賽經費，由東原國中學務主任黃士恩及體育組長林子翔代表接受，蔡育輝希望讓隊員到台北後吃得好一點，比賽時發揮神力，擊敗對手。

東原國中體育班不只培育學生的運動技能，亦相當注意選手的課業及社區服務表現，教練老師陪同孩子讀書養成閱讀風氣，籃球隊假日會協助東山籃協發展國小俱樂部及訓練營，協助在地農民收成，希望培育出允文允武的學生，讓體育班獲得社會更多的肯定。

(中時 )